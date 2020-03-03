Два автобуса не поделили проезжую часть на Фильтровском шоссе

Утром 3 марта возле переезда Московского шоссе на Фильтровском шоссе произошло ДТП с участием двух автобусов.

Маршрутный автобус, который ехал со стороны Павловска, влетел под городской автобус.

«На Фильтровском шоссе возле переезда Московского шоссе со стороны Павловска маршрутка влезла под автобус. Или автобус прижал маршрутку. В общем пробке быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Остальные участники движения объезжают место ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.