Савичева поддержала решение отправить Little Big на Евровидение

Певица Юлия Савичева прокомментировал выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении -2020.

Она отметила, что от группы стоит ожидать «классного шоу» на конкурсе.

«Они встряхнут Евровидение по полной!», — написала певица в Twitter.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.