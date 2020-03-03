Савичева поддержала решение отправить Little Big на Евровидение

Савичева поддержала решение отправить Little Big на Евровидение
Юлия Савичева. Фото: https://www.instagram.com/yuliasavicheva/

Певица Юлия Савичева прокомментировал выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении -2020.

Она отметила, что от группы стоит ожидать «классного шоу» на конкурсе.

«Они встряхнут Евровидение по полной!», — написала певица в Twitter.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
little big евровидение-2020 юлия савичева
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино разбойник оставил двух мужчин без телефонов, а после покатал на машине
В Павлово в доме нашли мумифицированный труп женщины
Савичева поддержала решение отправить Little Big на Евровидение
В Ленобласти молодому человеку оторвало ногу поездом
На Красных Зорь полностью сгорела Mazda
Мошенники списывают бонусные баллы со скидочных карточек россиян
Футбольный супер-кубок УЕФА в 2022 году будет разыгран в Хельсинки
Посетитель бара на Гражданском чуть не лишился пальца в потасовке