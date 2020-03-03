«Теплосеть» переводит жителей Калининского района на новую тепломагистраль

&#171;Теплосеть&#187; переводит жителей Калининского района на новую тепломагистраль
Переводить жителей Калининского района на новую тепломагистрали будут в течение суток. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Теплоэнергетическое предприятие Северной столицы завершило первый этап реконструкции распределительной сети, проходящей по участку улицы Замшина от Антоновской до Маршала Блюхера.

Во время продолжения работ специалисты переведут потребителей с сети-дублера, которой пользовались раньше, на новый трубопровод. В организации сообщают, что это займет около суток: к замене приступили с 9 утра 3 марта, а завершить работы должны к 11 утра завтрашнего дня, 4 марта.

В «Теплосети» также подчеркнули, что все проводимые технические мероприятия согласованы с районной администрацией. Управляющим компаниям близлежащих домов также предоставлена информация о ремонте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты «Теплосети» обнаружили на территории охранных зон тепломагистралей детские площадки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” калининский район санкт-петербург трубопровод улица замшина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Теплосеть» переводит жителей Калининского района на новую ...
В Петербурге задержали двоих безработных, открывших стрельбу по африканцам ...
Появились подробности ДТП на Петербургском шоссе
Очевидцы: Калининскую овощебазу на Политехнической оцепил ОМОН
Акивисты просят депутатов проголосовать против «антизеленого» закона
Суд приговорил обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым к условному сроку
Торжественный прием и подготовка к параду ограничат движение транспорта в ...
На Софийской мошенница «выменяла» у пенсионерки 200 тысяч