«Теплосеть» переводит жителей Калининского района на новую тепломагистраль

Переводить жителей Калининского района на новую тепломагистрали будут в течение суток. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Переводить жителей Калининского района на новую тепломагистрали будут в течение суток. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Теплоэнергетическое предприятие Северной столицы завершило первый этап реконструкции распределительной сети, проходящей по участку улицы Замшина от Антоновской до Маршала Блюхера.

Во время продолжения работ специалисты переведут потребителей с сети-дублера, которой пользовались раньше, на новый трубопровод. В организации сообщают, что это займет около суток: к замене приступили с 9 утра 3 марта, а завершить работы должны к 11 утра завтрашнего дня, 4 марта.

В «Теплосети» также подчеркнули, что все проводимые технические мероприятия согласованы с районной администрацией. Управляющим компаниям близлежащих домов также предоставлена информация о ремонте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты «Теплосети» обнаружили на территории охранных зон тепломагистралей детские площадки.