АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обнаружили детские площадки в охранных зонах теплосетей

Эксперты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» организовали внеплановые проверки зон теплосетей. Результат удивил. Потенциально опасными признаны 64 объекта.

Например, во дворе Большого проспекта В.О у дома 89 обнаружена площадка, которая там организована без согласия с предприятием. А на улице Шевченко дом 2А территория, где играют маленькие дети, расположилась прямо над трубой. Песочница так и вовсе находится над тепломагистралью.

Подобные нарушения неприемлемы, а возводить площадки в таких местах крайне небезопасно. К тому же, это является нарушением закона. В связи с этим, обо всех фактах нарушений было доложено в администрации районов. Также, предупредили и собственников земли. От них требуется немедленный демонтаж площадок в безопасные места.

Напомним, в соответствии с законом, в охранных зонах теплосетей запрещена организация любых построек, мест для отдыха людей, парковок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» реконструирует трубы в Московском и Фрунзенском районах.