«Теплосеть» реконструирует трубы в Московском и Фрунзенском районах

На юге Петербурга продолжается реконструкция тепломагистрали «Московская». Работы призваны повысить надежность теплоснабжения 940 зданий Фрунзенского и Московского районов.

Специалисты завершили строительство временно трубопровода по Малой Балканской между улицами Ярослава Гашека и Провдивской, сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Все необходимые переключения потребителей проведены.

На данный момент построено 1 тыс. 520 метров сети-дублера. Работы направлены на повышения качества и надежности теплоснабжения.

Полная реконструкция тепловых сетей намечена на четвертый квартал 2020 года. Специалистам предстоит переключить сеть-дублер на постоянную схему теплоснабжения и восстановить нарушенное благоустройство на участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе завершилась масштабная реконструкция распределительной сети.