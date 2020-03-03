В Ленобласти опасный рецидивист получил 11 лет колонии особого режима за убийство

Шестидесятилетний житель Ленобласти обвиняется в совершении убийства. При этом мужчина ранее отбывал срок за аналогичное преступление.

По версии следствия, в августе прошлого года, в городе Луга Ленинградской области, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, множество раз ударил своего оппонента и, вероятно, собутыльника, ножом в шею и грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия, сообщают в областной прокуратуре.

Незадолго до совершения преступления обвиняемый освободился из мест не столь отдаленных, где отбывал наказание по аналогичной статье. Учитывая отягчающие обстоятельства, суд приговорил убийцу к 11 годам колонии особого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку, которая спала, будучи пьяной, в то время как её двухлетний ребенок был один на балконе, привлекли к ответственности.