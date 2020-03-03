Пьяный водитель улетел с моста в реку в Гатчине

Пьяный водитель улетел с моста в реку в Гатчине
Автомобиль съехал в реку. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области водитель Nissan Qashqai съехал с моста в реку Пильна. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла около 2:30 часов ночи во вторник, 3 марта. По предварительным данным, мужчина на Nissan ехал в парковой зоне города Гатчина. В реку автомобиль съехал примерно в 700 метрах от 44км автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина.

За рулем Nissan находился мужчина 1999 года рождения, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате происшествия автомобилист не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обоховской Обороны в Петербурге 3 марта произошло массовое ДТП. Дорогу, по словам очевидцев, не поделили грузовик, трамвай и два легковых автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали.

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