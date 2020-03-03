На проспекте Обуховской Обороны столкнулись грузовик, трамвай и две легковушки

В Северной столице на проспекте Обоховской Обороны произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре транспорта.

Авария случилась во вторник, 3 марта, у проспекта Елизарова. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли спасатели и инспекторы ДПС.

«Столкнулись: грузовик, трамвай и две легковушки», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У одного из легковых авто оторван бампер. Повреждения других транспортов не зафиксированы.

Обошлось без пострадавших.

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