На проспекте Обуховской Обороны столкнулись грузовик, трамвай и две легковушки

На проспекте Обуховской Обороны столкнулись грузовик, трамвай и две легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на проспекте Обоховской Обороны произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре транспорта.

Авария случилась во вторник, 3 марта, у проспекта Елизарова. На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли спасатели и инспекторы ДПС.

«Столкнулись: грузовик, трамвай и две легковушки», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У одного из легковых авто оторван бампер. Повреждения других транспортов не зафиксированы.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации на Бали. Россиянина с подозрением на коронавирус доставили в местную больницу.

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На проспекте Обуховской Обороны столкнулись грузовик, трамвай и две легковушки