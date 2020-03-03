На Бали госпитализировали путешественника из России с подозрением на коронавирус

На Бали госпитализировали путешественника из России с подозрением на коронавирус
Бали. Фото: pixabay

На индонезийском острове Бали госпитализировали нескольких путешественников с подозрением на короновирус. Среди доставленных в медучреждение оказался россиянин.

Пятерых иностранцев, в том числе гражданина РФ, отправили в больницу для сдачи анализов на китайский коронавирус.

Как сообщает портал Detiknews со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Кэтута Суарджайю (Suarjaya), результаты тестов еще неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса Twitter переводит сотрудников на удаленную работу.

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