На Бали госпитализировали путешественника из России с подозрением на коронавирус

На индонезийском острове Бали госпитализировали нескольких путешественников с подозрением на короновирус. Среди доставленных в медучреждение оказался россиянин.
Пятерых иностранцев, в том числе гражданина РФ, отправили в больницу для сдачи анализов на китайский коронавирус.
Как сообщает портал Detiknews со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Кэтута Суарджайю (Suarjaya), результаты тестов еще неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса Twitter переводит сотрудников на удаленную работу.