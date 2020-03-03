Из-за коронавируса Twitter переводит сотрудников на удаленную работу

Для того, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом Twitter порекомендовал своим сотрудникам перейти на удаленную работу.

Сотрудников Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее переведут на удаленную работу в обязательном порядке, сообщается в блоге компании. Сотрудники в других странах могут приходить в офис.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 151 человек. Число жертв выросло до 2788. При этом более 47 тысяч вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.