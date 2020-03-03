Власти Петербурга оспорили решение суда о приостановке проектирования «коричневой» ветки метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и столичный проектный институт «Метрогипротранс» обжаловали решение Арбитража о приостановке проектирования коричневой ветки метро.

Арбитражный суд Петербурга и области остановил работы после обращения «Ленметрогипротранса». Поводом для иска от проектного института Северной столицы стало то, что контракт на проведение работ заключили с конкурентной организацией. «Метрогипротранс» выиграл тендер на 990 млн рублей.

Информация об апелляции, поданной московской компанией и КРТИ появилась на портале «Электронное правосудие» во вторник, 3 марта. Ранее москвичи оспорили участие «ЛМГТ» в конкурсе из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала подробности решения Арбитражного суда по коричневой ветке петербургского метро.