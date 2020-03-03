В Петербурге осудили банду профессиональных угонщиков иномарок

В Петербурге осудили банду профессиональных угонщиков иномарок
Первой "жертвой" преступников стал автомобиль в Калининском районе Петербурга. Фото: pixabay.com

Невский районный суд приговорил троих петербуржцев, профессионально занимавшихся хищением иномарок, к пяти годам заключения каждого.

Для совершения преступлений злоумышленники использовали электронное оборудование, позволявшее взламывать автомобили. Впервые похитители угнали иномарку в сентябре 2017 года. Их «жертвой» стал Hyundai Solaris, припаркованный возле дома №85 по Северному проспекту.

Один из членов группировки вскрывал авто, в то время как двое следили за тем, что происходит вокруг. После успешного угона преступники, в течение года, совершили еще несколько аналогичных злодеяний в разных районах Санкт-Петербурга, сообщают в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 11 лет в колонии особого режима проведет 60-летний убийца-рецидивист.

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