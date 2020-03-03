В Петербурге проведут тест нового автобуса, работающего на метане

В Петербурге проведут тест нового автобуса, работающего на метане
Выход на линию планируется в ближайшее время. Фото: "Пассажиравтотранс"

Такой транспорт наносит меньший вред экологии и являются экономичным.

Новый автобус марки «НЕФАЗ» выйдет на маршрут №141, который пролегает от Звездной улицы до площади Восстания, уже в марте. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

Тестироваться автобус будет три месяца, водители и специалисты за это время сумеют сделать выводы о работе транспортного средства и оценить его. Мнение пассажиров тоже будет учитываться, все отзывы можно будет оставить на сайте перевозчика.

У нового автобуса современный дизайн, в салоне установлен кондиционер, а его вместимость составит 103 человека. Благодаря тому, что он низкопольный, он будет удобен для граждан с низкой мобильностью.

Пока что, предприятие имеет 163 автобуса, работающих на метане. По сравнению с дизельным топливом, природный газ более экологичен, отличается и цена.

Подобные тесты, которые проводятся «Пассажиравтотранс» ежегодно, помогают понять, какой транспорт следует закупать в будущем, чтобы пассажирам было наиболее комфортно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пассажиравтотранс» закупит более сотни новых автобусов за 2 млрд рублей.

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