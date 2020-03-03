Группа Lindemann отыграла концерт в Петербурге

В понедельник, 2 марта, в Северной столице прошел первый концерт группы Lindemann в рамках тура по России.

Созданная фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и музыкантом Петером Тегтгреном группа отыграла первый в России выступление на «Сибур-Арене». Как пишет «Мойка78», выступление началось ровно по часам, в 21:00. По словам зрителей, оно продлилось ровно полтора часа.

Издание отмечает, что многие фанаты остались недовольны отсутствием привычных для Rammstein ярких спецэффектов и шоу с огнем. Также зрители были разочарованы зацензуренными видео и отсутствие порно в финале.

Во время концерта зрителей из вип-зоны, по традиции, закидали свежей рыбой и тортами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна.