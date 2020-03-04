Мадонна расплакалась после падения на сцене во Франции

Американская певица Мадонна заплакала от боли после падения со стула. Это произошло во время выступления в Париже.

Как сообщает The Sun, во время своего шоу в рамках гастрольного тура певица неловко села на стул и упала с него. Во время падения она приземлилась на копчик и, по всей видимости, сильно повредила его. После инцидента она начала плакать, однако свое выступление решила продолжить.

После исполнительница написала в соцсетях, что травмы призваны напоминать всем о том, что мы люди. Мадонна также привела себя в сравнение со сломанной куклой, которую залатали клеем и скотчем. Она решила прервать свою концертную деятельность на несколько дней для восстановления. Также она выразила благодарность парижанам за понимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске.