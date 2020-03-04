Кудашов: «СКА стал позволять себе вольности, поэтому довели до такой нервной концовки»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу команды во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Витязя».

Он отметил, что в середине игры соблюдалась тренерская установка, удалось забить нужные голы.

«Но при счете 4:1 стали позволять себе вольности, поэтому довели до такой нервной концовки», — сказал главный тренер СКА.

Напомним, 3 марта СКА обыграл подмосковный «Витязь» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу армейцев. Встреча прошла в Ледовом дворце.

В составе СКА отличились Сергей Плотников (23 минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У «Витязя» шайбы забросили Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).

Счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Теперь команды встретятся в Подольске 5 и 7 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА одержал уверенную победу над «Витязем» в матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:1.