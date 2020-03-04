Санавиация спасла трех жителей Ленобласти

За два дня вертолеты санитарной авиации спасли трех пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Санавиации, 28 февраля вертолет отправился в Тихвин на помощь пациенту с инфарктом, а также беременной девушке. Кроме того, 2 марта, санавиация спасла пациента с панкреатитом в тяжелом состоянии. Его транспортировали в Ленинградскую областную клиническую больницу из Подпорожья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за один день, 5 февраля Национальная служба санитарной авиации совершила три санитарных вылета в Ленинградской области. Были спасены три человеческих жизни.