Санавиация спасла трех жителей Ленобласти

Санавиация спасла трех жителей Ленобласти
Удалось спасти три человеческих жизни.Фото: vk.com/san.aviacia

За два дня вертолеты санитарной авиации спасли трех пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Санавиации, 28 февраля вертолет отправился в Тихвин на помощь пациенту с инфарктом, а также беременной девушке. Кроме того, 2 марта, санавиация спасла пациента с панкреатитом в тяжелом состоянии. Его транспортировали в Ленинградскую областную клиническую больницу из Подпорожья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за один день, 5 февраля Национальная служба санитарной авиации совершила три санитарных вылета в Ленинградской области. Были спасены три человеческих жизни.

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