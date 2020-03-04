Неизвестный в капюшоне поджег Kia Rio на Шотмана

В Невском районе Петербурга загорелся автомобиль Kia Rio. Поджигателя разыскивает полиция.

Около 4 утра 3 марта в полицию поступило сообщение о поджоге иномарки во дворе дома 10 по улице Шотмана. О возгорании рассказал владелец авто, 38-летний житель Невского района.

На записи с камер наблюдения попал неизвестный мужчина в темной куртке с капюшоном. На кадрах видно, как он подходит к Kia Rio, кладет на капот пакет, поджигает его скрывается.

«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается личность поджигателя, ведется его розыск», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга полностью сгорел автомобиль Mazda CX-5.