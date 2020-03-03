На Красных Зорь полностью сгорела Mazda

Спасти автомобиль от пожара не удалось. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Спасти автомобиль от пожара не удалось. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга загорелся автомобиль Mazda CX-5. Спасти машину от огня не удалось.

Автомобиль вспыхнул поздним вечером 2 марта. Припаркована машина была у дома 7 по бульвару Красных Зорь.

Сообщение о возгорании поступило в правоохранительные органы по номеру 112 в районе 23:18 часов. На место были оперативно направлены сотрудники полиции.

«По указанному адресу обнаружен полностью сгоревший а/м Mazda СХ-5, принадлежащий женщине 1966 года рождения», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД в Петербурге на ходу загорелся легковой автомобиль Nissan Qashqai. Водитель успел припарковать кроссовер на обочине и выбежать из салона.