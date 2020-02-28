На кольцевой автодороге на ходу загорелся Nissan Qashqai

Утром 28 февраля на КАД в Петербурге на ходу загорелся легковой автомобиль марки Nissan Qashqai.

Водитель успел припарковать кроссовер на обочине и выскочить из салона. Об том сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На видео, которое опубликовали очевидцы в соцсетях, видно, как серый дым валит из капота машины и распространяется по проезжей части.

Водитель и неравнодушные пытаются потушить кроссовер. Служб на месте еще нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.