Врач предположил, что эпидемия коронавируса настигнет Россию в апреле

В настоящий момент в России имеются инфекционные боксы и подготовлены медицинские учреждения. Фото: pixabay

В настоящий момент в России имеются инфекционные боксы и подготовлены медицинские учреждения. Фото: pixabay

Депутат Государственной думы от КПРФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный высказал предположение о пике заболеваемости коронавирусом в России.

По мнению врача-хирурга, всплеска заболеваемости стоит ожидать в последних числах апреля — начале мая.

Специалист также отметил, что заболевшие россияне могут принять коронавирус за обычную простуду и не обратиться к медикам, если болезнь будет протекать в легкой форме.

Депутат подчеркнул, что в случае широкого распространения вируса могут проявиться проблемы с материально-техническим обеспечением больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бали госпитализировали туриста из России с подозрением на коронавирус.