В Петербурге могут открыть креативные пространства за счет бюджета

Депутаты Петербурга предлагают финансово поддержать развитие общественных и креативных пространств. Сделать это возможно за счет приравнивания их к объектам благоустройству.

Инициативу одобрили в первом чтении на заседании Законодательного собрания в среду, 4 марта.

Как отметил один из авторов законопроекта Денис Четырбок, культурное наследие Петербурга остро нуждается в реконструкции. Решить эту проблему, помимо всего прочего, могут креативные пространства.

«Их [креативных пространств — прим. ред.] должно быть гораздо больше, причем большое значение имеет появление общественных пространств районного масштаба», — сказал Четырбок.

В качестве примера успешных общественных пространств он привел «Новую Голландию», «Голицын Лофт» и «Севкабель Порт». Все эти проекты были реализованы на деньги частных инвесторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что набережную реки Фонтанки признали лидером по количеству креативных пространств в Петербурге.