У сбежавшей из Дели женщины не нашли признаков коронавируса

Специалисты Управления Роспотребнадзора не выявили признаков коронавируса у Кристины Сальниковой, прилетевшей из Дели в Петербург. Девушку отпустили домой под медицинское наблюдение поликлиникой по месту жительству.

«Данная барышня прошла все мероприятия в рамках санитарно-карантинного контроля. Она была осмотрена нашими сотрудниками на признаки ОРВИ. Ей измерили температуру. Ни признаков ОРВИ, ни температуры у неё не было», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

У девушки взят материал из носоглодки для проведения анализа на коронавирус. Выводы предстоит сделать специалистам лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Сальникова вернулась в Петербург из Дели с признаками коронавируса. Симптомы инфекции у неё выявили медики из Индии. Несколько дней у девушки стояла высокая температура, был кашель и проблемы с дыханием. В Дели её предстояла госпитализация и три недели в карантине. Не желая оставаться в Индии, она поменяла билеты и вернулась на родину.