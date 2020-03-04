С коронавирусом стали бороться вдвое больше

В России каждый седьмой работодатель озаботился борьбой с коронавирусом и организует профилактические мероприятия для борьбы с этим вирусным заболеванием. По данным опроса, который провел сервис SuperJob сейчас уже порядка 14% работодателей страны озабочен мерами по противостоянию коронавирусу. В начала февраля таких организаций было вдвое меньше. Однако, по данным обзора, предоставленного редакции gazeta.spb.ru 75% пока не принимают никаких мер чтобы защитить своих сотрудников от вируса.

Одновременно с этим опасность заражения коронавирусом значительно усилила интерес к работе возле дома и удаленной работе: в 2,3 и 1,6 раз соотвествено. Очевидно, что соискатели стремятся меньше контактировать с другими людьми в общественном транспорте.

Согласно исследованию SuperJob оргнаизации вводят различные меры против коронавируса: не проводят совещания, отменены корпоративные мероприятия, раздают медицинские маски, даже вводят в офисах карантин. Также распространена практика раздачи противовирусных масок, витаминов и противирусных лекарств, очищающих растворов для рук. При малейших симптомах заболевания работников отравляют домой отлежаться или к врачу.

Опрос проводили в 137 населенных пунктов России, в нем приняло участие 500 человек.