В Ленобласти спасли лося, загнанного волками в болото

Животное чуть не погибло от укусов хищников, но он сбежал от них.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщают сотрудники Охотнадзора Ленобласти. Пострадавшего лося нашли в лесах Воловского района. Он стоял среди болота и не мог пошевелиться. На его теле обнаружили несколько травм – судя по всему, на животное напали волки. Подтверждение этой теории нашли на берегу – там было множество следов.

Спустя время лось сам выбрался их болота. Специалисты хотят вернуться на место происшествия через сутки и проверить, не натворили ли чего волки на этот раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Ленобласти жалуются на волков. За последнюю неделю жалобы поступили из шести муниципальных районов Ленобласти.