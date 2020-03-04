Медведев надеется, что Дзюба вернется на поле к игре с «Уфой»

Медведев надеется, что Дзюба вернется на поле к игре с &#171;Уфой&#187;
Медведев рассказал о самочувствии Дзюбы. Фото: fc-zenit.ru

Футболист получил травму еще на сборе в Турции, 22 февраля. С тех пор он восстанавливается.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем рассказал генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, пишут РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба получил травму еще 22 февраля и с тех пор приходит в себя. Медведев надеется, что он восстановится к матчу с «Уфой», которая состоится 9 марта на «Газпром Арене».

Напоминаем, что игрок уже пропустил матчи с «Локомотивом» и «Ахматом». Пока что команда справляется без одного из сильнейших футболистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» набрал 13 футболисток в женскую команду. Планируется, что в этом году «Зенит» станет участником чемпионата и Кубка России по футболу среди женщин.

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