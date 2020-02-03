«Зенит» набрал 13 футболисток в женскую команду

Петербургский футбольный клуб набирает женский состав. К сине-бело-голубым уже присоединились 13 футболисток.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на официальном сайте команды. Новыми участницами стали Екатерина Морозова, Ксения Олексюк, Елена Брусова, Ксения Батова, Людмила Шадрина, Вера Симановская, Дарья Шквара, Екатерина Сочнева, Татьяна Степанова, Славяна Астанкова, Юлия Запотичная, Кристина Федорова и Мария Дигурова.

Капитаном команды объявили Ольгу Порядину, спортсменка раньше выступала за отечественную женскую сборную по футболу. Планируется, что в этом году «Зенит» станет участником чемпионата и Кубка России по футболу среди женщин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин получает от «Зенита» меньше 20 тысяч рублей.