Кокорин рассказал, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей

Форвард петербургского футбольного клуба Александр Кокорин признался, что по контракту получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей.

Договор с такими условиями он подписал еще находясь в заключении, где провел около года за драку в центре столице вместе со своим коллегой, экс-полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Кокорин подчеркнул, что готов играть за сине-бело-голубых даже бесплатно, однако такого варианта в контракте не было, поскольку работать бесплатно по трудовому кодексу РФ запрещено.

Отметим, что сейчас Кокорин находится на перепутье, между «Зенитом», контракт с которым истекает этим летом, и «Сочи», который хочет взять игрока в аренду. Между тем сам спортсмен не намерен переходить в сочинский клуб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала Дзюба мог перейти в лондонский «Тоттенхэм», но «Зенит» не отпустил его.