Артем Дзюба мог уйти в «Тоттенхэм»

Артем Дзюба мог уйти в &#171;Тоттенхэм&#187;
Дзюба остается в "Зените". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский клуб не отпустил одного из своих ключевых игроков в лондонскую команду.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщает «Чемпионат». Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу хотели забрать в лондонский клуб «Тоттенхэм», но «сине-бело-голубые» отказались расставаться с ним. В команде не хватает центрфорвада после травмы у Гарри Кейна, но «Зенит» не хочет продавать топового футболиста и поспешил заключить с ним контракт.

Напоминаем, что до этого также стало известно, что Дзюбу хотели забрать в итальянскую «Интеру».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба продемонстрировал фигуру в обтягивающем блестящем наряде. Футболист наслаждается каждым свободным днем и отрывается по полной.

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