Коллеги Юлии Началовой не дали денег на установку памятника

Родители звезды жалуются на то, что у них нет денег.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем пишет «Собеседник». Несмотря на то, что певица Юлия Началова скончалась еще год назад, памятник до сих пор не установлен. Сроки пришлось сдвинуть из-за холодов – сейчас на могиле стоит обычный крест. СМИ писали, что памятник для Началовой уже заказали и что он стоил целых 15 миллионов рублей. Источники уверяют, что это неправда и что он будет достаточно бюджетный.

Представители семьи не понимают, почему коллеги артистки не выделили денег на важное дело – ведь все так плакали по ней на похоронах.

«К сожалению, от звездных коллег тоже поддержки нет. В день похорон Юли они говорили столько добрых слов, так плакали, но на этом все и закончилось»,

— уверяет собеседник издания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Началовой признался, что певица плакала в коме.