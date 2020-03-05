Pornhub презентовал фильм, в котором нет порно

В фильме есть ролики, снятые за 15 лет. Фото: pixabay.com

В фильме есть ролики, снятые за 15 лет. Фото: pixabay.com

Документальная лента рассказывает о культуре чернокожих лесбиянок-стриптизерш.

Об этом стало известно 4 марта. Об этом пишет издание Variety. Сайт для взрослых выпустил свой первый документальный фильм, в котором нет порно сцен. Режиссером ленты стала художница Лейла Вайнрауб. Она рассказала о том, как живется чернокожим лесбиянкам-стриптизершам в Лос-Анжелесе. Женщина на протяжении 15 лет снимала их в клубах и наконец выпустила фильм.

Сайт надеется, что благодаря этой работе удастся привлечь внимание женской аудитории к порно. Сама Вайнбрауб готова поддерживать связь со всеми, кто хочет задать ей вопрос или поговорить о фильме. Для этого создан чат на сайте проекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Спилберга начала сниматься в порно.