Семак прокомментировал массовую драку фанатов во время матча «Зенит» — «Ахмат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку на матче 1/4 финала Кубка России по футболу с «Ахматом».

«Сложно сказать, знали ли они (болельщики) и многие ли знали о местных традициях. Мы разберёмся и пообщаемся с болельщиками», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Болельщики «Ахмата» эмоционально отреагировали на раздевшихся по пояс фанатов «Зенита» – они кинулись к гостевому сектору. Из-за этого матч приостановили, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам ОМОН. Спустя пару минут фанатов уняли, и игра продолжилась.

Напомни, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 и обеспечил себе путевку в полуфинал Олимп-Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Матч проходил в Грозном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.