На проспектах Авиаконструкторов и Среднеохтинском ограничат движение

В Приморском и Красногвардейском районах Петербурга с 7 марта вводятся новые ограничения движения, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения движения на проспекте Авиаконструкторов будут связаны с прокладкой водопровода.

Так, с 7 марта будет проезд будет затруднен на пересечении проспекта Авиаконструкторов и нечетной стороны Долгоозерной улицы. Кроме того, для машин закроют сквозной проезд по Долгоозерной. Ограничения снимут 25 марта.

Также с 26 марта по 29 апреля на закроется участок проспекта Авиаконструкторов — сторона проспекта от Долгоозерной к улице Ильюшина.

Что касается Среднеохтинского проспекта, там будут проводиться ремонтные работы на трамвайных путях. Движение ограничат с 7 по 9 марта и с 19 по 28 марта.

Так, автомобилям придется объезжать стороной участки Среднеохтинского проспекта от Шепетовской улицы до Большой Пороховской улицы, от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, от Синявинской улицы к Большой Пороховской улице, а также на пересечении Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы.

Проезд также закроют на участке Большой Пороховской — от Среднеохтинского к проспекту Металлистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подготовка к параду 9 мая ограничит движение транспорта на Петроградской стороне.