Подготовка к параду 9 мая ограничит движение транспорта на Петроградской стороне

Причиной ограничения движения на Пеньковой улице являются строевые мероприятия, проводимые студентами Нахимовского военно-морского училища.

О временных ограничениях движения транспорта в Петроградском районе сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Подготовка к параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Дворцовой площади 9 мая, займет проезжую часть.

На 2,5 часа 6, 9, 11, 13, 16 и 18 марта будет полностью закрыт проезд по Пеньковой улице. Ограничения будут действовать с 15:00 до 17:30. В комитете просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в масштабном мероприятии 9 мая по Дворцовой площади пройдут почти 5 тысяч военнослужащих, в их числе — суворовцы и юнармейцы.