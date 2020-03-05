В Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии

В Северной столице зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии.

Сегодня, 4 марта, пресс-служба Роспотребнадзора подтвердила изданию «Мойка78» о наличии заболевания коронавирусом у итальянского студента. Сейчас в студенческом общежитии вуза на проспекте Просвещения объявлен карантин. Приехавшего из-за рубежа молодого человека госпитализировали в Боткинскую больницу с высокой температурой.

Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общежитие медицинского университета им. Мечникова закрыли на карантин.