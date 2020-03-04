Общежитие медицинского университета им. Мечникова закрыли на карантин

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем. Фото: cdc.gov

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем. Фото: cdc.gov

Всех, кто прописан там, просят пройти обследование.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники. Все общежития медицинского учреждения имени Мечникова закрыли на карантин из-за коронавируса. Дело в том, что у одного из студентов госпитализировали с подозрением на заболевание.

Все, кто там прописан, должны явиться на обследование, иначе их будут искать с сотрудниками правоохранительных органов. В четверг на место прибудут специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве задержали авторов фейковых новостей о коронавирусе. В Роскомнадзоре заявили, что ресурсы, которые распространяют фейки о коронавирусе в России, будут заблокированы.