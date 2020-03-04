В Москве задержали авторов фейковых новостей о коронавирусе

В Москве задержали авторов фейковых новостей о коронавирусе
Коронавирус. Фото: pixabay

Московские правоохранители задержали нескольких подозреваемых в распространении ложной информации о распространении эпидемии COVID-2019 в столице.

Как сообщает «Интерфакс», сейчас сотрудники правоохранительных органов начали проводить доследственную проверку. В Роскомнадзоре заявили, что ресурсы, которые распространяют фейки о коронавирусе в России, будут заблокированы.

«Люди, распространявшие фейки о коронавирусе в Москве, установлены, в отношении них проводится доследственная проверка», — сообщает источник издания.

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор внес ряд публикаций о коронавирусе в соцсетях в реестр запрещенной информации, поскольку эти сообщения содержат «недостоверную информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о двух волнах распространения коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус москва фейковые новости эпидемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти спасли лося, загнанного волками в болото
Литвинова рассказала, что ее связывает с Земфирой
Лера Кудрявцева возмутилась из-за того, что Ольгу Бузову сделали ведущей ...
Свершилось: «Вконтакте» учится распознавать голосовые сообщения
В Москве задержали авторов фейковых новостей о коронавирусе
В Янино не собираются расширять мусороперерабатывающий завод МПБО-2
Петербуржец выбросил новогоднюю елку прямо в окно
В Петербурге проведут флешмоб в защиту часовни-ризницы от РПЦ