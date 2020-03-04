В Москве задержали авторов фейковых новостей о коронавирусе

Московские правоохранители задержали нескольких подозреваемых в распространении ложной информации о распространении эпидемии COVID-2019 в столице.

Как сообщает «Интерфакс», сейчас сотрудники правоохранительных органов начали проводить доследственную проверку. В Роскомнадзоре заявили, что ресурсы, которые распространяют фейки о коронавирусе в России, будут заблокированы.

«Люди, распространявшие фейки о коронавирусе в Москве, установлены, в отношении них проводится доследственная проверка», — сообщает источник издания.

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор внес ряд публикаций о коронавирусе в соцсетях в реестр запрещенной информации, поскольку эти сообщения содержат «недостоверную информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о двух волнах распространения коронавируса.