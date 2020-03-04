Россиян предупредили о двух волнах распространения коронавируса

Специалистами Сбербанка составлена математическая модель распространения нового типа коронавируса COVID-19 в мире и, в частности, в России. Население предупреждают о волнах распространения инфекции весной и осенью.
Как сообщает ТАСС, согласно данным экспертов в сфере искусственного интеллекта, есть три сценария распространения вируса. При этом российский сценарий по сравнению с другими странами выглядит «достаточно неплохо».
В Сбербанке рассказали, что ситуация с вирусом будет зависеть от предложенных Минздравом и властями мер по борьбе с эпидемией. Летом, после весенней вспышки, распространение коронавируса должно притормозить. Однако осенью коронавирус опять наберет обороты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с коронавирусом стали бороться вдвое больше.