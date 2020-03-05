На самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного устройства

Анонимные сообщения о минировании самолета, который направлялся из Петербурга в Симферополь, не подтвердились.

Информация анонима о взрывном устройстве на борту не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В аэропорт Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса №6891 Санкт-Петербург — Симферополь. Авиакомпания приняла решение о посадке самолета в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий. Неизвестный сообщил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба. На борту самолета находились 124 человека.

Вчера, 4 марта, анонимные злоумышленники, которые почти каждый день отправляют угрозы «минирования» петербургским судам, решили перейти на самолеты. Фотографию писем с новыми угрозами публикует Объединенная пресс-служба городских судов. «Минеры» выдвинули очередные требования в адрес Константина Малофеева, который «не возвращает украденные 120 биткоинов». Анонимы написали, что будут «минировать» самолеты во время полета. Также они сообщили, что авиакомпании и аэропорты получили аналогичные письма. Злоумышленники призвали призвали «скидываться в общий котел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем.