Негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем

В одном из магазинов Выборгского района Петербурга пришлось искать взрывное устройство из-за недовольства покупательницы.

Вечером вторника, 3 марта, нетрезвая местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розничном магазине на улице Есенина, в котором, по словам женщины, продают водку низкого качества. Вслед за этим 56-летняя заявительница попросила полицию приехать в магазин, а в противном случае пообещала «взорвать» ларек.

Стражи порядка оперативно выехали в круглосуточный торговый павильон и, к счастью, не обнаружили там ничего подозрительного. Вместо этого правоохранители задержали звонившую нарушительницу, которая, к тому же, оказалась безработной.

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