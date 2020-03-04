Негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем

Негодующая петербурженка &#171;заминировала&#187; ларек с некачественным алкоголем
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, угрожавшей взорвать магазин. Фото: Baltphoto

В одном из магазинов Выборгского района Петербурга пришлось искать взрывное устройство из-за недовольства покупательницы.

Вечером вторника, 3 марта, нетрезвая местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о розничном магазине на улице Есенина, в котором, по словам женщины, продают водку низкого качества. Вслед за этим 56-летняя заявительница попросила полицию приехать в магазин, а в противном случае пообещала «взорвать» ларек.

Стражи порядка оперативно выехали в круглосуточный торговый павильон и, к счастью, не обнаружили там ничего подозрительного. Вместо этого правоохранители задержали звонившую нарушительницу, которая, к тому же, оказалась безработной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные напали на сантехника на Будапештской, избили его и ограбили.

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