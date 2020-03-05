Очевидцы: в академии Можайского вспыхнул пожар

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Очевидцы предположили, что возгорание случилось на территории академии имени Можайского.

Обо всем стало известно сегодня, 5 марта. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что над зданием возник густой дым.

«На углу перекрестка Чкаловского и Пионерской», — уточнил пользователь соцсети «ВКонтакте».

В данный момент сведений о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП на Арсенальной набережной. Виновник повредил 8 машин. Свидетели дорожного инцидента уверены, что водитель, устроивший «разгром», был пьян.