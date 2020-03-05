«Сознание у него изменено»: виновник массовой аварии на Арсенальной набережной мог быть пьян

В Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По предварительным данным, виновник случившегося мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Все случилось в четверг, 5 февраля, на Арсенальной набережной. О том, что шофер мог быть «под мухой», пишут пользователи соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей дорожного инцидента, предполагаемый виновник ехал на машине марки Pajero. Он разбил восемь машин, сломал столб и ворота в больницу.

«Видно по речи и движениям, что сознание у него изменено», — написал подписчик.

Информация о пострадавших не приводится.

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