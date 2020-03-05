В Колпино должник по кредиту прятал автомобиль от приставов в соседнем дворе

В Колпино должник по кредиту прятал автомобиль от приставов в соседнем дворе
Будет произведена оценка залогового имущества для дальнейшей его реализации в счет погашения долга перед взыскателем. Фото: Pixabay

Житель Колпино приобрел Huyndai в кредит, но расплатиться за машину с кредитной организацией не смог. Иномарка находилась в залоге и, чтобы не лишиться ее, колпинец решил спрятать транспорт.

В Колпино 39-летний житель приобрел Hyundai Solaris, однако всей суммы на покупку желанной модели у него не оказалось, тогда мужчина решил взять кредит в размере 930 тыс. рублей. В какой-то момент он перестал выплачивать долг, объяснив это тем, что он лишился работы, а соответственно, и заработка.

Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов, такой сотрудников не убедил, и те, после решения суда, намеревались залоговый автомобиль забрать. Тогда хитрый автомобилист решил парковать машину не под окнами своего дома, номер которого известен приставам, а в соседнем дворе.

Какое-то время мужчине удавалось прятать транспорт, однако вскоре легковушку обнаружили в 200 метрах от дома колпинца. Арестованная машина отправлена на хранение взыскателю.

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