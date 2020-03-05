Губерниев обвинил Тихонова в доносе на российских биатлонистов

Александр Логинов так и не прояснил всю ситуацию. Фото: Союз биатлонистов России

Александр Логинов так и не прояснил всю ситуацию. Фото: Союз биатлонистов России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев обвинил Александра Тихонова в обысках в отеле российских биатлонистов во время последнего чемпионата мира.

Как сообщает РИА Новости, полиция Италии наведалась с обысками в номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В Союзе биатлонистов России заявили, что обыски связаны с проблемами с аккредитацией тренера и с давним допинговым делом Логинова. В результате обысков Логинов снялся с заключительной гонки турнира. Обыски провели по инициативе антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Губерниев написал в своем Telegram-канале, что автор доноса на Логинова опирался на слова Тихонова. Он также сообщил, что владеет копиями документов из Италии, и собирается их опубликовать.

Логинов и Касперович могут подать в суд на Сару Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на биатлониста Логинова и его тренера заведены уголовные дела.