Жириновский считает, что россиянам нужно избавиться от животных из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян принять меры, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, для этого нужно избавиться от домашних животных.

Жириновский отметил, что если умер старый питомец, то нового покупать не надо, даже, если «ребенок попросит кошечку». Он также напомнил, что одним из возможных распространителей коронавируса могут быть летучие мыши.

Кроме того в эфире телеканала «Россия 24» депутат добавил, нужно подумать о питании и предложил есть щи с щавелем.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.