В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте

В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте
Пожар в Сергиево. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Там горит частный дом, расположенный в историческом районе Сергиево.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», пожар начался примерно в пять часов вечера в четверг, 5 марта. Все произошло на углу Волхонской в Сергиево. Местные жители сообщили, что на месте работают пожарно-спасательная служба и скорая помощь.

«Полыхает дом, на углу Волхонской. Сергиево. Пожарные, скорая на месте», — написал автор публикации.

Информации о пожаре от официальных источников пока нет, все обстоятельства происшествия будут известны позднее. О возможных пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в академии Можайского вспыхнул пожар.

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В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте
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