В Киеве считают, что причиной эпидемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Китае

Распространение нового типа коронавируса произошло из-за утечки из секретной китайской лаборатории в Ухане, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Свое мнение он выразил в эфире «Украинского радио». Данилов заявляет, что в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения вируса, размещена закрытая лаборатория F-4. По мнению экспертов Совета нацбезопасности, именно эта лаборатория допустила утечку инфекции.

«Не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка», — говорит Данилов.

При этом секретарь не привел никаких доказательств своему заявлению.

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