В Петербурге выбрали парки, которые благоустроят в 2020 году

Работы по благоустройству начнутся в скором времени. Фото: gov.spb.ru

Работы по благоустройству начнутся в скором времени. Фото: gov.spb.ru

Выбор состоялся с помощью голосования, проведенного Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для будущего благоустройства выбрали 15 объектов зеленых территорий. При выборе учитывалось мнение жителей Северной столицы. В итоге, в этом году Комитет выбрал 9 объектов, которые будут комфортно обустроены для жителей города, за счет выделенных финансов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Больше всех голосов собрал Ладожский парк, далее идет сквер на улице Александра Товпеко у дома 9 и Березовый сад. Они набрали 5429, 5387 и 4804 голосов, соответственно.

Помимо этого, в 2020 благоустройство затронет и сквер на улице Александра Товпеко северо-западнее дома 11, сквер на пересечении Мясной ул. и Псковской ул., сквер на улице Восстания д.8а, сквер Николая Ивасюка, сквер между М Карпатской ул. и Карпатской ул. и Пионерский сад.

Всего за все время опроса было учтено 43290 голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на благоустройство парков в Гатчине и Сосновом Бору выделят по 90 млн рублей.