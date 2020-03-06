Кудашов остался доволен игрой СКА против «Витязя»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Витязя».

Он отметил, что его подопечные серьезно отнеслись к этому матчу и отыграли на достойном уровне.

«В меньшинстве сыграли надежно, и в большинстве голы забили, и в равных составах хорошо играли», — отметил главный тренер.

Напомним, 5 марта СКА на выезде обыграл «Витязь» с разгромным счетом 6:0. Счет в серии стал 3-0. Следующий матч состоится в Подольске 7 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА одержал уверенную победу над «Витязем» в матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:1.