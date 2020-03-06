В России вырос спрос на книги о вирусах и эпидемии на фоне распространения коронавируса

Также резко вырос спрос на художественную литературу по этой тематике. Фото: Pixabay

Также резко вырос спрос на художественную литературу по этой тематике. Фото: Pixabay

Россияне стали чаще покупать книги об эпидемиях на фоне вспышки коронавируса.

Так, в январе-феврале 2020 года в два разы выросли продажи книг «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов» и «Вирусы. Скорее друзья, чем враги», сообщает «Коммерсант».

Кроме того, с начала февраля на 195% выросли продажи книги «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир» на Ozon.

Также резко вырос спрос на художественную литературу по этой тематике. Продажи книг Альбера Камю «Чума» на «ЛитРесе» за январь-февраль 2020 года выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а роман «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса — на 64%.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.